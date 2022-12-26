الرئيس الصيني: البلاد تواجه أوضاعا جديدة

حث الرئيس الصيني شي جينبينغ المسؤولين على فعل كل ممكن لحماية الأرواح، وفق ما نقلت "بي بي سي".

جاء ذلك في أول تصريحات علنية له منذ تخفيف القيود الصارمة المتبعة في الصين للحيلولة دون تفشي وباء كورونا في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني قوله إن البلاد تواجه أوضاعا جديدة تتطلب استجابة سريعة ودقيقة.

وتشهد الصين ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا، خاصة بين كبار السن، والذين حصل عدد قليل منهم على لقاحات.

وأبلغ الأطباء الصينيون عن زيادة هائلة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بين المصابين بالفيروس.

ويشكو الأطباء من عدم قدرتهم على التأقلم مع الارتفاع المضطرد في عدد حالات الإصابة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنها لن تنشر بعد الآن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

و يُعتقد أن الآلاف ربما يموتون كل يوم من جراء الإصابة بالفيروس.