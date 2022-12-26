هذا موعد تدشين خط بوغزول-الجلفة-الأغواط

كشف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الإثنين بالجلفة، أنه يتوقع استلام خط السكك الحديدية (شمال جنوب) في شطره الرابط بين بوغزول(المدية)-الجلفة-الأغواط على مسافة 250 كيلومتر خلال الثلاثي الأول من العام المقبل.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي على هامش إشرافه على فتح وتدشين مسار خط السكك الحديدية تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة، رفقة وفد وزاري، أن "مشروع خط بوغزول-الجلفة-الأغواط يعرف نسبة إنجاز 90 بالمائة وهو ما يسمح بالطموح لاستلام وتدشين هذا الخط الاستراتيجي خلال الثلاثي الأول من سنة 2023".

وذكر الوزير أن خط تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة، الذي وضع اليوم حيز الخدمة، "يأتي في إطار استكمال مسار السكك الحديدية (شرق غرب) انطلاقا من ولاية تبسة وصولا إلى سيدي بلعباس على مسافة 1160 كيلومتر، وينتظر منه تحقيق الغايات المرجوة في ربط المناطق ببعضها البعض وجعل هذا الخط دافعا لجذب الاستثمار إلى جانب مساهمته في مرونة تنقل المواطنين والبضائع".

وسيسمح خط السكة الحديدية الجديد بفك العزلة على المناطق النائية وبربط شرق البلاد بغربها عبر خط الهضاب العليا الكبير.