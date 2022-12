La tempête Elliott fait une trentaine de morts aux Etats-Unis

Depuis mercredi 21 décembre, la tempête hivernale Elliott balaie le centre et l’Est des États-Unis. Trente-sept décès ont été confirmés et des centaines de milliers d’Américains se sont retrouvés sans électricité le jour de Noël.

La tempête hivernale Eliott, qui traverse les États-Unis depuis mercredi, est « historique », avec ses vents violents et glacés, son froid brutal et ses chutes de neige impressionnantes. Une trentaine de morts ont été confirmés dans neuf États. Ce chiffre pourrait augmenter, tandis que les recherches continuent et que des chutes de neige sont encore attendues.

La tempête hivernale a balayé une grande partie des États-Unis, des Grands Lacs jusqu’au Rio Grande, à la frontière mexicaine. La ville de Buffalo, située dans le comté d’Erié, dans l’État de New-York, a été l’une des plus touchées. Les amas de neige y ont atteint plus d’un mètre de haut.

La tempête a été caractérisée comme une « bombe cyclonique ». Un phénomène qui se produit lorsque la pression atmosphérique diminue très rapidement. De quoi provoquer des événements extrêmes : une neige abondante, des vents violents et un froid mortel. Les autorités avaient par ailleurs mis en garde les Américains, en indiquant que les chutes de températures pouvaient provoquer « en quelques minutes » des engelures, « ainsi que l’hypothermie et la mort si l’exposition est prolongée ».

Entre le 23 décembre et le 2 janvier, plus de 112 millions d’Américains avaient prévu de voyager à travers les États-Unis. Selon CNN, plus de 11 000 vols ont été annulés entre vendredi et dimanche.

Une interdiction de se déplacer avait notamment été prononcée dans le comté d’Erié, bravée par certaines personnes. « Nous savons qu’il y a des gens qui sont coincés dans des voitures depuis plus de deux jours », a déclaré Mark Poloncarz, le chef exécutif du comté, sur CNN. Parmi les victimes retrouvées, certaines étaient dans leur voiture, d’autres dans la rue au milieu de la neige. Selon Mark Poloncarz, « il y a des gens dans les maisons qui ont des températures inférieures au point de congélation ».

La tempête a également entraîné des coupures de courant à travers tout le pays. Selon poweroutage.us, cité par l’Associated Press, près de 200 000 personnes étaient privées d’électricité dimanche après-midi, contre un pic à 1,7 million.