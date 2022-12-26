انسحاب الكاميرون .. لجنة التنظيم توضح

تحدث رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، رشيد أوكالي، عن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول نية الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الانسحاب من المنافسة التي ستستضيفها الجزائر بين 13 جانفي و4 فيفري 2023.

وقال أوكالي في ندوة صحفية، اليوم الإثنين :"حتى وإن فكر أي فريق في الانسحاب فإن العواقب ستكون كبيرة، لا أظن أن منتخب بحجم الكاميرون سيقدم على خطوة مثل هذه لأن العقوبات سيكون ثقيلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

واستبعد أوكالي أن تكون هناك أي نية لانسحاب الكاميرون معتبرا الأخبار التي انتشرت في اليومين الأخيرين هي مجرد حملة للتشويش على استضافة الجزائر للحدث القاري.

وأكد ذات المتحدث أن لجنة التنظيم لم تتلقى أي شيء رسمي من الاتحادية الكاميرونية حول ما سمي بقرار الانسحاب.

وكانت وسائل إعلام، خاصة المغربية منها، قد تداولت خبر انسحاب المنتخب الكاميروني من "الشان" بسبب ما تم وصفها بـ"الخشية على سلامة الوفد الكاميروني" إثر تداعيات مقابلة السد الأخيرة في تصفيات المونديال.

من جهة أخرى، كشف أوكالي أن رئيس "الفيفا"، جياني أنفنتينو، سيكون حاضرا في حفل الافتتاح يوم 13 جانفي المقبل بملعب "نيلسون مونديلا" في العاصمة والذي سيتبعه مقابلة الافتتاح بين الجزائر وليبيا.