خطوة جديدة تقرب "موبيليس" من ملكية "الكناري"

وافق أعضاء الجمعية العامة لشبيبة القبائل، اليوم الإثنين، بالإجماع على بيع 80 في المائة من أسهم النادي الهاوي لشركة "موبيليس".

وصوت 13 مساهما بـ"نعم" لصالح القرار فيما عارض مصوت وحيد هو الرئيس السابق شريف ملال.

وبعد هذه الخطوة سيتم إعطاء محضر الموافقة مرفوقا بمحضر موافقة النادي الهاوي على بيع 80 بالمائة من أسهمه لشركة "موبيليس" التي بدورها تستدعي جمعية استثنائية على مستوى مجلس إدارة الشركة للموافقة على شراء أسهم النادي.

وبعد موافقة كل الأطراف يتم ترسيم شراء الأسهم لتصبح المساهم الرئيس في شركة الفريق، وتشرع شركة "موبيليس" في تنصيب مجلس إدارة جديد.

ويعاني زعيم كرة القدم الجزائرية في بطولة هذا الموسم، حيث أنهى مرحلة الذهاب في المركز قبل الأخير بـ12 نقطة فقط، ومن المنتظر أن يدخل مرحلة جديدة في تاريخه بقدوم متعامل الهاتف النقال الأول في الجزائر.