غليزان: حجز 50 قنطار من الأسمدة الفلاحية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن داود بغليزان، أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 99 الرابط بين بلديتي بن داود ووادي الأبطال، من توقيف شاحنة قادمة من ولاية تيارت باتجاه بلدية بن داود.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على متنها 50 قنطار من مادة الأسمدة فلاحية، دون امتلاك صاحبها للوثائق الثبوتية والمتعلقة بعدم الفوترة، مخالفة المراسيم والقرارات المتخذة من طرف السلطات الادارية.

وقدرت القيمة المالية المحجوزات بـ 460 ألف دينار. وسيتم تسليم المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان