هدف قاتل لآيت نوري في "البرومييرليغ"

تألق الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، في مقابلة إيفرتون-ولفرهامبتون في إطار الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز الذي استأنف، اليوم الإثنين، بعد حوالي بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب كأس العالم.

وبدأ صاحب 21 عاما المواجهة من على دكة البدلاء قبل أن يدخل أرضية الميدان في الدقيقة 59 عندما كانت النتيجة هدف في كل شبكة، حيث تمكن من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5 مستغلا تمريرة من زميله أداما تراوري.

ويعاني "الذئاب" في المراكز المتأخرة هذا الموسم، حيث سمح الفوز المحقق اليوم من الارتقاء إلى المركز 18 برصيد 13 نقطة.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد أعلن شهر نوفمبر الماضي أن اللاعب الفرانكو جزائري سيدعم صفوف "الخضر" ابتداء من شهر مارس المقبل بمناسبة المواجهة المزدوجة ضد النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.