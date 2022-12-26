اتفاقية لتشجيع العمل التطوعي لدى الطلبة

تم اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهلال الأحمر الجزائري بهدف تشجيع الطلبة على العمل التطوعي والمشاركة في الدورات التكوينية الخاصة بالإسعافات الأولية.

كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها الأمين العام للوزارة، عبد الحكيم بن تليس، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إلى حث الطلبة على المشاركة في التكوين في الإسعافات الأولية والبرامج التي سطرها الهلال تحت شعار "جامعة مواطنة".

وبهذه المناسبة، أوضح بداري أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات يثبت أن الجامعة الجزائرية هي "جامعة مواطنة تساهم دوما في العمل من أجل تحسين محيطها الاجتماعي والاقتصادي".

من جهتها، أبرزت حملاوي دور الطالب في خدمة محيطه ومجتمعه وكذا مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية تجسيد شعار "جامعة مواطنة" على أرض الواقع بما يعود بالمنفعة على المواطن.