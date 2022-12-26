نجل زين الدين زيدان يتزوج في المغرب

احتفل نجل نجم كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، بحفل زفافه في مدينة مراكش المغربية.

ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس في حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص، وهما بثياب الزفاف في حديقة.

وأرفق زيدان الابن الصورة بتعليق مقتضب: " 23/12/2022 إلى الأبد"، وهو يوم زفاف الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية أن حفل الزفاف أقيم في مدينة مراكش المغربية.

وأضافت أن الحفل كان صغيرا فحضره فقط الأقارب والأصدقاء المقربون.

ونشر شقيق العريس، لوكا زيدان، صورة له على "إنستغرام" تظهره مرتديا بذلة رسمية في مكان حفل الزفاف، واكتفى بتعليق من كلمة واحدة "عطلة".

وتأجل حفل زفاف الاثنين الذي كان مقررا العام الماضي، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

والأحد، نشر إنزو صورة تجمع عائلة زيدان الكبيرة، بمن فيهم النجم زين الدين زيدان، وكتب "عيد ميلاد سعيد".

وكانت إلى جانب إنزو، الابن الأكبر لزين الدين زيدان، زوجته كارين.