سكيكدة: الحبس لصاحب ملبنة وابنته

أصدر مجلس قضاء سكيكدة مساء اليوم الإثنين حكمين بـ 8 و5 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب ملبنة وابنته بعد متابعتهما في قضية "المضاربة غير المشروعة في الحليب المدعم" وقد صدر حكم بـ 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي صاحب الملبنة (ك.ر) المتواجد في حالة فرار و200 ألف دج غرامة مالية مع الأمر بالقبض عليه، في حين تم إصدار حكم بـ 5 سنوات حبسا نافذا لمسيرة الملبنة (ابنته) (ك.ع).

كما حكم بسنة حبس موقوفة التنفيذ على زوج المتهمة (ن.أ) الذي يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية للملبنة وبغرامة مالية بـ100 ألف دج لتاجر (ج.ع).

وقد تمت متابعة 4 أشخاص في هذه القضية حيث يتعلق الأمر بكل من مالك الملبنة وهو حاليا في حالة فرار ومسيرة الملبنة بجنح "المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب وممارسة تجارة تدليسية بإتلاف الوثائق التجارية وإخفائها وتزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية وخداع المستهلك في التركيبة ونسبة المقومات اللازمة للمادة الغذائية".

في حين تمت متابعة كل من (ن. أ) بجنحتي "المشاركة في المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب وممارسة تجارة تدليسية بإتلاف وإخفاء الوثائق التجارية قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية" والمدعو (ج. ع) بجنحة "المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب".

وتعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر المنصرم إثر مباشرة تحقيق بعد استغلال معلومات مستقاة تفيد بتسويق تجار مادة الحليب المدعم والمنتج بأحد المصانع الخاصة بمنطقة النشاط حمروش حمودي (سكيكدة) بأسعار تفوق الأسعار المقننة.

وقد تم التنقل إلى الملبنة محل التحريات والقيام بعملية معاينة ميدانية حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر بمسيرة الملبنة ورئيس المصلحة التقنية وتاجر فيما لا يزال المتهم الرابع وهو صاحب الملبنة في حالة فرار.

وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة للمتهمين.