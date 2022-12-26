قسنطينة: تحديد تاريخ انتهاء أشغال ترميم فندق سيرتا

سيدخل فندق سيرتا بولاية قسنطينة المغلق منذ يناير 2014 من أجل الخضوع لأشغال تجديد من أجل الارتقاء به إلى المعايير

العالمية، حيز الخدمة في "أبريل 2023" حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين بقسنطينة وزير السياحة و الصناعة التقليدية ياسين حمادي.

وأوضح الوزير خلال تصريح للصحافة في أعقاب زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة بأن هذا الفندق الذي يعتبر معلما تراثيا يرمز لهوية مدينة الصخر العتيق و يمتاز بطابعه المعماري العربي المغاربي الخاص "سيعاد فتحه قبل 16 أبريل2023".

واستنادا للشروح المقدمة بعين المكان للوزير فإن معدل تقدم الأشغال بهذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 6 ملايير دج بلغ 90 بالمائة.

ومن بين العراقيل التي أعاقت استلام مشروع تجديد فندق سيرتا الواقع بقلب مدينة قسنطينة، عدم إغلاق الجزء العلوي من شارع رحماني عاشور (باردو سابقا) مما أثر على وتيرة الأشغال حسب الشروح المقدمة ل/وأج من طرف ممثلي صاحب المشروع الرئيسي و هو مؤسسة التسيير السياحي للشرق/قسنطينة.

و عند استكمال أشغال تجديد هذه المؤسسة الفندقية التي تم تشييدها سنة 1912 ستحصي على وجه الخصوص 50 جناحا و مسبحا مفتوحا و حظيرة تحت أرضية لركن المركبات و قاعة عروض مزودة بمطعم تم تصميمها من خلال تحويل قاعة السينما السابقة به حسب ما تمت الإشارة إليه.