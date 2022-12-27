أسعار النفط عند هذه العتبة

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء الارتفاع بدعم من اتخاذ الصين خطوات نحو تخفيف سياستها الصارمة "صفر كوفيد"، الأمر الذي عزز الآمال بزيادة الطلب على الخام.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.85 بالمائة إلى 80.24 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81 بالمائة إلى 84.60 دولار للبرميل. وأعلنت السلطات الصينية عن عزمها على فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لفيروس "كوفيد-19" اعتبارا من 8 جانفي الداخل، وبذلك تنهي التدابير التي تم فرضها نحو ثلاث سنوات بموجب سياسة "صفر كوفيد".