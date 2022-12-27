هذا هو عدد المنخرطين في صندوق العمال غير الأجراء

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، بوزيد عساسي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة "الكاسنوس" تراهن على توسيع الخدمات وضمان فعالية أكبر.

ونوه عساسي في تصريحات خاصة لبرنامج "ضيف الصباح"، للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية بحرص إدارة "الكاسنوس" تقديم كافة التسهيلات للمنخرطين أو أولئك الذين سينتسبون لاحقا، مشيرا إلى أنّ المرسوم الجديد 22/21؛ يكفل هذه التسهيلات، ويتيح دفع الإتاوات بالتقسيط، مع تمديد آجال الاشتراكات إلى 31 مارس.

وسجّل مدير صندوق العمال غير الأجراء، أنّ 216 ألف منخرط لم يلتزموا بالسداد العام الماضي، عادوا هذه السنة ليوفوا بكافة الأعباء، كاشفًا عن58 ألف منخرط جديد.

وأوعز عساسي أنّ الرهان يكمن في ضمان ديمومة الصندوق، وتوسيع الخدمات بما يتيح فعالية أكبر للصندوق الذي يتكفل بعدة عمليات طبية.

وأحال عساسي إلى إمكانية شراء سنوات الاشتراك في حالات محدّدة قانونًا، وتابع: "سياستنا تقوم على الحوار والتقدم أكثر من المنخرطين، بالتزامن، قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة".