معركة في البرلمان بسبب التبرعات

لم تتبن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، غالبية اقتراحات النواب لتعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وفق مندوبي أصحاب مقترحات التعديل، وسط توقعات بأن تشهد جلسة المصادقة، اليوم، معركة طاحنة في ظل تمسك قطاع منهم بها.

وعلمت "الخبر" من مندوبي مقترحات، أن اللجنة اكتفت خلال مناقشة التعديلات مع أصحابها بقبول التعديلات اللغوية والاصطلاحية وتلك التي لا تمس بتوازن المشروع ومواده المفتاحية، فيما رفضت إعادة النظر في أحكام وردت في المشروع أو عدّلتها هي، فلم تقبل ثلاث مقترحات لإعادة النظر في أحكام المادة الفرعية 5 مكرر 5 التي تفرض قيودا على تمويل المنظمات غير الربحية، كالجمعيات الدينية والمنظمات الخيرية، منها مقترح إلغاء البند الأخير من هذه المادة التي تفرض على الجمعيات قبول أي تبرعات للحصول على رخصة من الوزارة المعنية، ولقيت في هذا السياق مساندة ممثلي الحكومة الذين تابعوا جلسة عرض ومناقشة التعديلات، حيث تم التسويق إلى أن الجزائر ملزمة بالقيود على شفافية التمويل والمعاملات المصرفية تطبيقا لقواعد مجموعة العمل المالي (غافي) بما يتيح لها مستقبلا التوقيع على اتفاقيات.

ولم تتبن اللجنة مقترحا لحذف الجملة "مجهولة المصدر" من المادة 05 مكرر 05، حتى لا يضيّق على نشاطات الجمعيات الخيرية، حسب مندوبي المقترحات، لأن فئة كبيرة من المحسنين من المجتمع الجزائري ترفض إظهار نفسها للعلن وتحبذ السرية حتى للقائمين على الجمعيات.

ورفضت اللجنة أيضا، العودة للصياغة الأصلية للمادة 34 مكرر1 كما وردت في المشروع والتراجع عن صياغتها الجديدة للمادة، رغم دفوع أصحاب التعديل الذين شددوا أن اللجنة القانونية قامت برفع الغرامة من 750.000,00 دج إلى 3.750.000,00 دج بالنسبة للشخص المعنوي، دون أن تذكر أو تميّز الشخص المعنوي الذي يمارس الأعمال التجارية فقط أو ينطبق على كل الأشخاص المعنويين ومنها: الشركات المهنية والفلاحية والخدماتية مثل الشركات الناشئة "ستار- تاب".

وشدد هؤلاء بهذا الخصوص أنه لا يعقل أن تكون شركة مثل نموذج: شركة تضامن رأسمالها: 30.000 دج تدفع غرامة إلى حدود 3.750.000,00 دج، أي ما يمثل 125% من رأسمال الشركة، أفادوا في تعليلهم أن المادة 37 من الدستور تساوي بين الأشخاص سواء الطبيعية أو المعنوية.

ولفتوا في التعديل إلى أن الحكومة عندما اقترحت في المادة الأصلية أن تكون الغرامة من 300.000,00 دج إلى 750.000 دج فقط وتطبّق على الجميع دون تمييز (أشخاص طبيعية أو معنوية)، وقد وفّقت في الاقتراح الأصلي بمراعاة الوضع الاقتصادي للخاضعين، وخلصوا للتأكيد أنه من غير المعقول أن تضاعف اللجنة الغرامة دون تبرير منطقي يراعي الوضع المعيشي لأصحاب الشركات لمجرد السهو أو الإهمال أو ظروف قاهرة، ولا يأخذ بالحسبان سياسة الدولة الخاصة بتشجيع إنشاء الشركات والمجمعات ومنها الشركات الناشئة، مما يوجب إرجاع العمل بالمادة الأصلية التي اقترحتها الحكومة واستبعاد مقترح اللجنة لأنه "تعديل قاس جدا".

وفي السياق ذاته، أشار مندوبو تعديلات إلى أنهم متمسكين بتعديلاتهم المقرر طرحها للمصادقة في الجلسة العامة، مما يؤشر لمعركة محتدمة وسط توقعات بتكرار مفاجآت جلسة المصادقة على قانون المالية، حيث تم تمرير مواد رغم اعتراض اللجنة وممثل الحكومة، وفي غياب عمل تنسيقي داخل المجموعات النيابية لضبط الموقف من التعديلات وغياب نقاشات داخلية قبل عرض التشريعات أو المصادقة عليا باستثناء قوى المعارضة وكتلة أو كتلتين للموالاة، وفي ظل طغيان النزعة الاستقلالية في التصويت للنواب.