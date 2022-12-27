مصر: مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية صباح اليوم، فقد أعلن وزير البترول طارق الملا، عن "طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج".

وأوضح الملا، أن "المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة، التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة".

وأشار الملا، إلى أن "الاستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها".

ولفت إلى أن "تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط في ظل السعي المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي".

وكانت مصر قد أعلنت قبل أيام، من طرف واحد، عن ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا، وفقا لما يقرره القانون الدولي، وهو ما أرجعه مراقبون وقتها، إلى توجه مصر لاستغلال ثرواتها الطبيعية داخل حدودها البحرية.