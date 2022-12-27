الصين ترفع القيود المتعلقة بكورونا في هذا الموعد

أكد بيان صدر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين ستلغي اختبارات الحمض النووي للقادمين من الخارج اعتبارا من يوم 8 جانفي المقبل.

وأفاد البيان بأنه من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، حسب وكالة "سينخوا" الصينية.

ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية.

وليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن من يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، مشيرا إلى أنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى، حسب ظروفهم الصحية.