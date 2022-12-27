حجز أزيد من ثلاثة قناطير من اللحوم الفاسدة بغليزان

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية غليزان من حجز أزيد من ثلاثة قناطير من اللحوم البيضاء كانت موجهة للاستهلاك، وذلك على إثر دوريات مراقبة.

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية منداس، على مستوى مفترق الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت، سيارة سياحية وشاحنة، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بهما وتفتيشهما، تبين أنهما محملتان بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح قدر وزنها بثلاثة قناطير، و12 كيلوغراما من الأحشاء، بالإضافة إلى رفع جنح الذبح غير الشرعي، وحيازة مواد غذائية فاسدة قصد مكسب غير شرعي؛ وعدم احترام شروط النظافة، والحفظ، وكذا النقل والتبريد، حيث قدرت قيمتها المالية 106 ألف دينار.

وقد فتح ملف قضائي ضد المعني، مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة والصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة ببلدية زمورة مع تحرير محضر إتلاف.