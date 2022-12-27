مقرب من بن زيمة يفتتح الجدل رسميا حول ابعاده

أكد مقربون من الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة أنه كان قادرا على التواجد ضمن منافسة كأس العالم الأخيرة بقطر، بداية من الدور الثمن نهائي على الأقل.

ولا يزال الغموض يكتنف ما حدث لنجم ريال مدريد مع منتخب الديكة واستبعاده اللا منطقي من المونديال بداعي الإصابة التي تماثل للشفاء منها بسرعة.

آخر التصريحات هذه المرة، جاءت من طرف كريم جزيري وهو وكيل أعمال سابق لـ " KB9" والذي أكد أن بن زيمة كان قادرا على البقاء مع المنتخب الفرنسي خاصة وأنه لم يتم استبداله وكان يستطيع الحضور خلال لقاء بولندا في الدور الـ 16.

وكتب المتحدث ذاته عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أطرح هذا هنا، لكن قبل ذلك استشرت ثلاثة مختصين أكدوا أن التشخيصات، أثبتت أن بن زيمة كان بإمكانه التواجد بداية من الدور ثمن النهائي، على الأقل الجلوس على مقعد البدلاء، لكن لماذا طلب منه المغادرة سريعا؟.