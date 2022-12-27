"لا توجد قيود على ممارسة ديننا"

أحيا، ليلة السبت إلى الأحد، مسيحيو الجزائر عيد ميلاد النبي عيسى عليه السلام، في كنيسة السيدة الإفريقية، وحضره جزائريون من مختلف الديانات، في جو هادئ هدوء ساحة الكنيسة المطلة على خليج الجزائر العاصمة.

قبل وصولنا إلى السيدة الإفريقية، صادفنا مصالح الأمن التي قامت بتأمين حركة المرور أمام السائقين طيلة الطريق من باب الواد والزغارة نحو الكنيسة.

ومثلما هو حالها مساء كل يوم، فإن ساحة الكنيسة كانت مقصدا للزوار، وخاصة الأسر التي تتنقل إلى المكان مرفوقة بالأطفال من أجل اللعب وتبادل أطراف الحديث، تأتي عادة من الأحياء المجاورة، وحتى من بلديات بعيدة، خاصة وأن المنظر المطل من الساحة على جزء كبير من الجزائر العاصمة يستهوي الكثيرين.

ولأن الليلة كانت خاصة بالنسبة للجالية المسيحية، فإن الساحة كانت مليئة بالزوار، من مختلف الديانات ومختلف الجنسيات، أغلبهم كان ينتظر أن يفتح المعبد أبوابه، في جو هادئ، لا تكسره سوى أصوات الأطفال الذين كانوا يلعبون في ساحة الكنيسة ويتبادلون الفرح والبهجة، وحتى أخذ صور تذكارية.

وفي حدود الساعة السابعة والنصف ليلا، فتحت الكنيسة أبوابها أمام الزوار، وبدأوا يدخلون فرادى وجماعات لإحياء ليلة القديس.

وصرح الأب عميد كنيسة السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة خوسي كنتال لـ"الخير"، أن "ليلة السبت إلى الأحد شهدت إحياء تقليد قداس منتصف الليل"، والتي "تجرى قبل موعدها وهو منتصف الليل للدلالة على نهاية الظلام وبداية النور مع مولد عيسى عليه السلام الذي سنحتفل به هذه الليلة مع البشرية جمعاء"

وأضاف المتحدث الذي استقبلنا في الكنيسة، بأن "الكثير ممن يحضرون

الليلة إلى الكنيسة هم إخواننا المسلمون"، حيث "سنقرأ نصوصا من الإنجيل وسنغني كثيرا لأنه تقليد مسيحي".

كما أكد المتحدث أن الأبواب مفتوحة للجميع: "وبالنسبة إلينا من المهم أن نستقبل الجميع، لا يوجد دعوات فمرحبا بمن يريد القدوم سواء للصداقة أو للفضول"، مفيدا بأنها "مساهمتنا في العيش معا من المنظور الروحي، لأن الأمر يتعلق بصلاة، وهذا ما يقرب أيضا بين القلوب". وأضاف كنتال بأنها "مساهمة من الجزائر العاصمة في العيش معا، وهو ما يحتاجه العالم كثيرا".

وقال المتحدث: "نحن مسرورون بالتواجد هنا في الجزائر، ليس الجميع فرحا بالتواجد المسيحي في الجزائر، لكننا نعتمد على صداقة من يقدروننا، ويحبوننا، ويساعدوننا"، وأضاف قائلا: "من يريد أن يبني معنا، سنبني سويا، الباقي أحرار في أن لا يحبوننا".

وحسب كنتال، فإن "الكنيسة مفتوحة كل الأيام للزوار من الحادية عشر إلى منتصف النهار، ومن الثالثة إلى الخامسة والنصف، وخاصة هذه الليلة من أجل الصلاة الأبواب مفتوحة بشكل أوسع".

ونفى أن تكون هناك قيود بالنسبة لممارسة الدين: "بالنسبة لممارسة الدين لا توجد قيود، نملك كل الحرية داخل الكنيسة، أحيانا خارج المعبد يمكن أن يُفسر بطريقة مختلفة سواء من طرف المواطنين أو السلطات، ولكن على العموم ننجح في التوضيح".

كما تقربنا من إحدى السيدات اللائي تنقلت رفقة زوجها إلى الكنيسة، ورغم أنها مسلمة إلا أنها أوضحت بأنها "تحترم جميع الديانات"، حيث سبق لها وأن حضرت قبل سنوات لذات الكنيسة، كما أن جيرانها في حي عين البنيان بالعاصمة مسيحيون، ومع ذلك، "لم يسبق وأن وقع أي تشنج في العلاقات بينهم وبين سكان الحي".