الكشف عن مدى خطورة إصابة بلعمري

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير سعودي أن الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الخليج سيخضع لفحص طبي بالأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة مساء اليوم وذلك من أجل تحديد نوع الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة الماضية أما الاتفاق والتي جعلته يغادر مضطرا.

ووفق صحيفة" الرياضية"، فإن نتيجة الفحص المبدئية أظهرت إصابة اللاعب في عضلة الساق، التي تسبَّبت في خروجه باكيًا من الشوط الثاني.

وأضاف ومن المقرَّر أن يغيب اللاعب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام النصر ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي في الدمام، يوم السبت.