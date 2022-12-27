أنيسة بومدين تتحدث عن زوجها

قالت أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الراحل، هواري بومدين، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إن الرئيس الراحل كان رجل نظام، يحب الارتجال، متواضع مهتما بأحوال المواطنين، ولا يهتم بالجانب المادي.

وأضافت أنيسة بومدين، خلال الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل هواري بومدين بمناسبة الذكرى الـ 44 لوفاته والذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، إن الرئيس الراحل تلقى تكوينا عسكريا مهما، حيث نفت المتحدثة في هذا الشأن زعم بعض الكتاب حول تلقي هواري هذا التكوين في العراق.

وأشارت انيسة بومدين، إلى أن الراحل كان يعتز بالأزهر ويعتز بأجداده الفاطميين الذين قاموا ببنائه، كما تحدثت عن عزم الرئيس بناء دولة قوية في كل القطاعات لاسيما حق الجزائريين في التعليم.