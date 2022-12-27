لهذه الدوافع يتجه الميلان للإحتفاظ بعدلي

كشف تقرير إيطالي أن هناك دافعين فقط سيجعلان ميلان يحتفظ بلاعبه الجزائري ياسين عدلي الذي كان يتجه لمغادرة "الروسونيري" على شكل إعارة حتى يحظى بوقت لعب أكثر.

وأكد موقع " توتو ميركاتو"، أن عدلي الذي لم يشارك سوى لأربع مرات مع ميلان ولم يسجل أي هدف ولم يمرر أي كرة حاسمة لديه إمكانية أن يدخل ضمن مخططات المدرب بيولي خلال الشق الثاني من الموسم خاصة وأنه أبدى بعض الميزات خاصة في المساحات الضيقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تغيير الاستراتيجية في الفريق قد يسمح له بأخذ فرصته مع بيولي الذي يريد أن تكون المنافسة على المناصب شرسة في جانفي فحتى الصفقات الجديدة يجب أن تكون من داخل النادي لإثبات أحقيتها بنيل ثقته.

يذكر أن ياسين عدلي، اللاعب السابق لنادي بوردو مرشح للانضمام إلى المنتخب الوطني بداية من المعسكر الإعدادي المقبل المبرمج شهر مارس القادم.