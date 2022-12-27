الاتحاد السنغالي يبدد الشكوك حول مستقبل سيسي

أفاد اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم فصل في مستقبل مدرب المنتخب الأول آليو سيسي المرتبط بعقد إلى غاية 2024.

وحسب موقع " فوت ميركاتو"، فإن الاتحاد المحلي قرر أن يواصل بطل إفريقيا للأمم بالكاميرون مشواره مع زملاء ساديو ماني، خاصة وأن هناك شكوكا حامت حول رحيله أو بقائه عقب الإقصاء في مونديال قطر 2022 أمام إنجلترا والخسارة بـ 3-0.

وقال رئيس الاتحاد السنغالي أوغستين سينغور: "أليو سيسي لا يزال في منصبه، نحن في مشروع وهذا ينص على أن المدرب الوطني سيحضّر الفريق للدفاع عن لقبنا القاري خلال كأس إفريقيا للأمم في كوت ديفوار ".