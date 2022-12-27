معسكر: توقيف مشعوذة تحتال على المواطنين

أوقف عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول، بمعسكر، مشتبه فيها تبلغ من العمر 52 سنة في قضية إتلاف وتشويه المصحف الشريف مع ممارسة مهنة العرافة.

العملية هذه جاءت على إثر معلومات وردت إلى عناصر الأمن الحضري الأول، حول نشاط هذه الأخيرة، وعليه وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم استصدار إذن بتفتيش المسكن، أسفرت نتائجه عن توقيف المشتبه فيها وضبط معدات تستعمل في طقوس الشعوذة للنصب على الأشخاص، بالإضافة إلى مصحف شريف ممزق، مبلغ مالي من العملة الوطنية والعملة الصعبة.

بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراء قضائي قدمت بموجبه المشتبه فيها أمام العدالة لمحاكمتها. من جهة أخرى وحسب مصدر مسؤول، فإن مصلحة المنازعات التابعة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بمعسكر تأسست كطرف مدني في القضية.