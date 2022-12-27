استرجاع الأموال المنهوبة .. وزير العدل يوضح

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه تم استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكدا على أن الرقم أولي ومرشح للارتفاع.

وأوضح وزير العدل، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم استرجاع أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني، حيث تم استرجاع 213 عقار صناعي منها مصانع الإسمنت والسيارات ومصانع صناعة الزيوت، كما تم وضع اليد على 23 ألف ملكية منها الطائرات الخاصة.

وبالنسبة للأموال المنهوبة خارج الوطن، أكد الوزير أنه تم التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية والإيطالية والأمريكية.