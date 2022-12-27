الدرك الوطني يحذر من مخاطر التسوق الإلكتروني

أطلقت قيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر التسوق الإلكتروني، خاصة مع اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة التي تكثر خلالها العروض التجارية عبر الفضاء السبيرياني، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الحملة تهدف إلى "توعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من التسوق ودعوتهم إلى توخي الحذر أثناء هذه التعاملات. كما دعت ذات المصالح، المواطنين إلى التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المواطنين عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1055 وموقع الشكاوى المسبقة PPGN.MDN.DZ أو موقع وصفحة "طريقي" للدرك الوطني.