إقامة صلاة الاستسقاء هذا الجمعة

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الجمهورية يوم 30 ديسمبر الحالي.

وجاء في بيان الوزارة "نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، وعملا بسنة المصطفى ﷺ حينما شُكي له القحط في زمانه كما في الحديث (( إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم))... وعليه فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم الجمعة 06 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ( 09:00)".

وختم ذات البيان "كما تدعو إلى التأدب بآدابها من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير أجل، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قنَطُوا وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد﴾ الشورى (28)".