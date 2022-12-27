منافس "الخضر" يتربص بتركيا

يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم تربصا تدريبيا في الفترة من 29 ديسمبر إلى 8 جانفي 2023 بتركيا، تحضيرا للمشاركة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان) المقررة بالجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير المقبلين، حسبما أفادته الاتحادية الليبية.

وكشف الناطق باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم، لطفي جربوع، في تصريح خاص لموقع "winwin" الرياضي، أن المنتخب الملقب بـ"فرسان المتوسط" سيخوضون مباراتين وديتين بعين المكان تحت إشراف المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز الذي استدعى للموعد قائمة تضم 26 لاعبا وعرفت مفاجآت عديدة، أبرزها خروج محمد نشنوش حارس (أهلي طرابلس) وزميله المدافع أحمد التربي ومحمد الترهوني ظهير أيسر (أهلي بنغازي).

بالمقابل، استدعى المدرب الفرنسي 6 لاعبين جدد من فريق الأخضر، الذي تأهل إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهم : مفتاح الدرسي وأنس الورفلي وسليمان سعيد ومصطفى صالح وصهيب أبو بكر وعامر التاورغي.

وعلق مارتينز في تصريح لنفس الموقع قائلا: "اخترت أفضل اللاعبين في البطولة الليبية لخوض البطولة الإفريقية التي لن تكون سهلة، إذ سنلعب مباراة الافتتاح أمام الجزائر، مستضيفة المسابقة، وهي مباراة قوية، وعلينا العمل بكل جد واجتهاد".

وأضاف: " ثقتنا كبيرة في اللاعبين، وسنخوض المباريات بروح عالية، لا أقول إننا سنحقق اللقب، ولكن كل مباراة ستكون مصيرية، ونريد تحقيق نتائج جيدة فيها".

وسيلعب المنتخب الليبي خلال بطولة إفريقيا للمحليين في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات الجزائر وإثيوبيا والموزمبيق.

وكان منتخب ليبيا قد توج بلقب النسخة الثالثة من البطولة الإفريقية للمحليين في سنة 2014 بجنوب إفريقيا، بعد تغلبه على المنتخب الغاني بركلات الترجيح.