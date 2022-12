Les pronostics de Medvedev pour 2023

Dmitri Medvedev a osé quelques «pronostics» pour la nouvelle année. Entre une guerre civile aux Etats-Unis, l'élection d'Elon Musk comme président, la création du «4e Reich» en Allemagne et l'effondrement de l'Union européenne, on se réjouirait presque de voir ça.

L'homme qui a présidé la Russie de 2008 à 2012, puis campé le poste de premier ministre russe pendant huit ans, s'est prêté au jeu sur Twitter, en formulant dix prédictions aussi cyniques qu'improbables.

En tête de sa liste? Un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne (UE), l'éclatement de l'UE dans la foulée, pour finir par l'abolition de l'euro en tant que monnaie.

Ajoutez à cela: «La création d'un Quatrième Reich sur la base de l'Allemagne et de ses satellites», la «séparation de l'Irlande du Nord et du Royaume-Uni», et vous obtenez une guerre «entre la France et le Quatrième Reich». Grosse ambiance.

En ce qui concerne les perspectives économiques, Medvedev n'est pas avare de catastrophes financières: augmentation du prix du pétrole et du gaz, effondrement du Front monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, abandon de l'euro et du dollar comme monnaies de réserve mondiales ou encore délocalisation des principaux marchés boursiers vers l'Asie.

Dans le monde de Medvedev, les financiers auront du pain sur la planche cette année.

Les Américains ne sont évidemment pas à l'abri des projections farfelues du président du parti de Vladimir Poutine.

Medvedev s'amuse, notamment, à imaginer une nouvelle guerre de Sécession, aboutissant à la séparation de la Californie et du Texas en deux Etats distincts. Un chaos à l'issue duquel Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter, sera élu à la tête des Etats-Unis.

Ce qui n'a pas manqué de beaucoup faire rire le principal concerné, qui a jugé la liste «épique».