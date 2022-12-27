إدانة محمد زيطوط وأمير بوخرص

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء، غيابيا، محمد زيطوط وأمير بوخرص المعروف باسم "أمير دي. زاد" بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دج مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقهما.

وأدانت ذات المحكمة بنفس العقوبة عدة متهمين يوجدون في حالة فرار.

للإشارة، فقد تم متابعة الإرهابيين محمد زيطوط وأمير بوخرص ومن معهم في هذه القضية بجناية "الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية وجناية المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة"، الى جانب جنحة "تلقي أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها".

كما تمت متابعتهم أيضا بتهم "مخالفة أحكام الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج" وكذا "التحريض على التجمهر غير المسلح وعدم إبلاغ السلطات بوقوع جناية أو الشروع فيها".