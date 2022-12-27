الصيرفة الإسلامية: كناب بنك يفتتح 13 شباكا جديدا

سيطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب-بنك''، غدا الأربعاء، في إطار توسيع شبكة توزيعه، 13 شباكا جديدا خاصا بالصيرفة الإسلامية على مستوى وكالاته، حسبما أشار إليه اليوم الثلاثاء بيان للبنك العمومي.

وستفتتح هذه الشبابيك، حسب البيان، على مستوى وكالات عين ولمان (بولاية سطيف)، ندرومة وايمامة وتلمسان (بولاية تلمسان)، عنابة، الطارف، الأبيار، سيدي يحيى، القبة، شراقة، العاشور (بولاية الجزائر العاصمة)، مازونة (بولاية غليزان)، سور الغزلان (بولاية البويرة).

وأوضح ذات المصدر، أن فتح هذه الشبابيك يضاف إلى تلك الشبابيك الميدانية التي دخلت الخدمة منذ نوفمبر 2020، وسيسمح للبنك ببلوغ 81 شباكا للصيرفة الإسلامية، موزعة على التراب الوطني، وتغطي 44 ولاية.