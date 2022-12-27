أول قرار لبوتين ردا على "تسقيف الأسعار"

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستحظر تصدير نفطها إلى الدول التي فرضت سقفا على سعر الخام الروسي، اعتبارا من شهر فيفري المقبل.

وجاء القرار ضمن مرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي.

وبحسب المرسوم، "يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من فيفري 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من جويلية".

وكان بوتين قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم توقيع مرسوم يتعلق برد روسيا على سقف سعري فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر، يبلغ 60 دولارا للبرميل.

واحتاج الغرب إلى تحديد السعر المخفض الذي ستضطر دول أخرى إلى سداده بحلول يوم الاثنين، عندما يدخل حيز التنفيذ حظر أوروبي على النفط الروسي المشحون بحرا ويحول دون ضمان تلك الإمدادات.

وتهدف الخطوة إلى منع خسارة العالم بشكل مفاجئ للنفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القانون لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل.