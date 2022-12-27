عرقاب يستقبل وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير التشغيل والتكوين المهني لجمهورية موريتانيا الإسلامية، نيانغ مامودو ،الذي تطرق معه الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما التكوين و تبادل الخبرات في المجالين الطاقوي و المنجمي

و جرى هذا اللقاء حسبما افاد به بيان للوزارة، في إطار أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي بالجزائر، بحضور سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية بالجزائر واطارات من وزارة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية وكذا اطارات من وزارة الطاقة والمناجم، وفقا لذات المصدر.

و ناقش الوزيران "العلاقات الثنائية بين البلدين الموصوفة بالأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في الجانب المتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمناجم".

و أكد عرقاب أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري من خلال التكوين المستمر ومرافقة العمال والاطارات في مسارهم المهني عن طريق المؤسسات التكوينية والمعاهد التابعة للقطاع عبر الوطن.

وأضاف في هذا الصدد، أن "قطاع الطاقة والمناجم على استعداد لمرافقة موريتانيا في هذا المجال واستقبال التقنيين والاطارات الموريتانية في معاهد التكوين، لاسيما معاهد سوناطراك في مجالات المحروقات والتسيير، ومعاهد سونلغاز في مجال انتاج و نقل و توزيع والصيانة الكهربائية، بالإضافة الى إمكانيات تطوير الكفاءات في المجال المنجمي".