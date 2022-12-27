لهذا السبب اعتذر جيش كوريا الجنوبية

اعتذر جيش كوريا الجنوبية عن إخفاقه في إسقاط خمس طائرات مسيرة أرسلتها كوريا الشمالية لتحلق عبر حدودهما المشتركة يوم الاثنين.

وأطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية، وأرسلت طائرات هليكوبتر هجومية وغير هجومية لإسقاط الطائرات التي حلقت إحداها بالقرب من العاصمة سيول.

وعلى الرغم من المطاردة التي استمرت خمس ساعات، أفادت تقارير بأن جميع الطائرات المسيرة عادت إلى كوريا الشمالية.

وقال رئيس كوريا الجنوبية إن الحادث أظهر أن استعداد الجيش "كان ناقصا إلى حد كبير".

وأقرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، التي تمثل الفروع الرئيسية لقواتها المسلحة، في بيان الثلاثاء أنه في حين أن الجيش يستطيع مواجهة "هجوم الطائرات المسيرة التي تشكل تهديدا حقيقيا"، فإن قدرته على اكتشاف وضرب الطائرات المسيرة الأصغر التي تستخدم لغرض التجسس محدودة.

وقال مسؤول كبير، يدعى كانغ شين تشول: "لقد تسبب افتقار جيشنا إلى الاستعداد في الكثير من القلق لدى الناس".

وأضاف أن الجيش "سيستخدم بنشاط أجهزة الكشف لرصد طائرات العدو المسيرة في مرحلة مبكرة، ونشر معدات لضربها بقوة".