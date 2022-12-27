توأمة بين جامعات جزائرية والجامعة الكندية بدبي

جرت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مراسم التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعات جزائرية والجامعة الكندية في دبي في إطار تعزيز علاقات التعاون والتبادل بين الجانبين.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بين ست جامعات جزائرية ورئيس الجامعة الكندية في دبي، البروفيسور كريم شلي، بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الكريم بن تليس.

وفي تصريح للصحافة، أشار بن تليس إلى أن هذه الاتفاقية تشمل جامعات الجزائر 1 و2 وخميس مليانة والشلف والبويرة و البليدة 2، في انتظار" التوقيع عن قريب على اتفاقية أخرى مع الجامعات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيات".

وأضاف نفس المسؤول أن هذه الاتفاقية تخص "المبادلات في مجال الكفاءات والباحثين والأساتذة وكذا تنظيم الملتقيات واللقاءات رفيعة المستوى".