الجلفة: إحصاء المساحات المزروعة بطائرات درون

أطلقت اليوم الثلاثاء بولاية الجلفة عملية نموذجية لإحصاء المساحات المزروعة بالحبوب باستخدام الطائرات بدون طيار (درون) ضمن مسعى مراقبة ومتابعة الشعب الإستراتيجية بإستعمال التكنولوجيات الحديثة.

واختيرت لهذه العملية عدة مناطق فلاحية ببلدية مسعد في إطار عملية تقييم حملة الحرث للموسم الفلاحي الجاري وتنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بإدراج التكنولوجيات الحديثة في القطاع،

وأكد مدير الإحصاء والرقمنة والإستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، امحمد تيفوري،في تصريح لوأج أن"هذا المسعى يأتي في سياق تقييم و إحتساب المساحات المغروسة بالحبوب بإستعمال طائرات بدون طيار من خلال تعزيز الجهود المشتركة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عن طريق مراكز البحث وكذا المعاهد التابعة للقطاع".

وأشار إلى إشراك المركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الصناعية و مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، لتطوير نموذج أول عملية تستخدم فيها الدرون لإحتساب مساحات الحبوب.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات في استخدام التكنولوجيات الحديثة و الطرق المتطورة للإحصاء الزراعي حيث تم في ذات العملية تشكيل مجموعة مشتركة تضم باحثين يقومون بتطوير الدرون من خلال تجسيد منظومة متكاملة بداية بمراحل تصنيع هذه الوسيلة المتطورة مرورا بمرحلة قيادتها و إستغلالها لضمان صورة ذات جودة عالية الدقة ، وفقا لذات المسؤول .

ويسمح استعمال طائرات "الدرون " بضمان آلية متطورة لإحصاء زراعي لفائدة المراكز التابعة للوزارة التي تستعمل أيضا في هذا العمل صور القمر الصناعي لتحديد المناطق المزروعة بالحبوب وتقييم نجاعتها بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذي تطمح إليه السلطات العليا للبلاد خاصة في المحاصيل السيادية، حسب تيفوري.