مشهد نادر في الكويت

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هطول حبات البرد بغزارة بشوارع عدة في الكويت، بمنظر نادر يشهده هذا البلد الخليجي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق تساقط حبات البرد التي اكتست بها شوارع في المناطق الجنوبية تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي يعيشها البلد الخليجي، حيث أبدى مصورو الفيديوهات فرحتهم بتساقط البرد واكتساء الشوارع باللون الأبيض نتيجة الكميات الهائلة من البرد التي هطلت.

وفي مقاطع أخرى تم تداولها، تبين غمر بعض المناطق والشوارع بالمياه، جراء الأمطار الغزيرة التي عرقلت حركة السير، وتسببت بإغلاق عدد من الطرق.

من جهتها، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من أحوال الطقس، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بأمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة.