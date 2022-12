L’Algérie exportera pour 250 millions de dollars de dattes

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé mardi à Alger l'ouverture de l'exposition de la filière des dattes et leurs dérivés au siège de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) en présence d'ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

L'exposition placée sous le slogan "Industrie manufacturière et exportation de dattes vers 150 pays" est organisée dans le cadre des Portes nationales ouvertes sur l'exportation des dattes et leurs dérivés (27-29 décembre) dont le coup d'envoi a été donné mardi.

Cette manifestation économique a réuni l'ensemble des acteurs de la filière des dattes (producteurs, distributeurs, exportateurs et industriels) au siège de la CACI où diverses sortes de dattes et produits dérivés de la datte sont exposés.

A cette occasion, Rezig a souligné l'importance de cette filière qui peut contribuer à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures, précisant que la production nationale annuelle de dattes s'élevait à 1,2 millions de tonnes.

Le ministre a également fait savoir que l'Algérie exportait des dattes et leurs dérivés vers 75 pays pour une valeur totale de 80 millions de dollars et comptait porter ce nombre à 150 pays d'ici 2024 pour atteindre une valeur totale de 250 millions de dollars.

Concernant les exportateurs, Rezig a fait état de 365 exportateurs algériens de dattes et leurs dérivés avec pour objectif de porter ce nombre à 1000 opérateurs.