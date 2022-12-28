يوتيوب يستعد لإطلاق ميزات جديدة

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "غوغل" (google) بدأت اختبار تقنيات جديدة في منصة الفيديوهات "يوتيوب" (youtube)، من بينها البحث داخل الفيديو باستخدام كلمات مفتاحية.



ومع الميزة الجديدة، سيكون بإمكان المستخدم البحث عن أي موضوع أو عبارة على يوتيوب، وعند ظهور فيديو متعلق بالعبارة التي يبحث عنها فسيمكنه الضغط على زر "البحث داخل الفيديو"، وفي حال كانت العبارة موجودة في النص فسينتقل المستخدم مباشرة إلى الجزء الذي تظهر فيه العبارة في الفيديو.



وأشارت غوغل إلى أنها تعمل أيضا على ميزة جديدة في يوتيوب تسمى "كورسيس" (Courses)، من خلالها سيتمكن المستخدمون من إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية، وإرفاقها بملفات "بي دي إف" (PDF) أو بصور إضافية، وطرح خدمات مدفوعة للراغبين في الحصول على هذا النوع من المحتوى.



كما أن من المفترض أن يحصل يوتيوب أيضا على دعم مسارات صوتية متعددة في مقاطع الفيديو، وميزات جديدة تتعلق بالترجمة الآلية للفيديوهات.



وبدأ يوتيوب حديثا اختبار ميزة "الإضافة إلى قائمة المحتوى التالي" (Add to queue) لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد و"آي أو إس".



ويتيح يوتيوب هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب منذ سنوات، كما أنه يوفرها لتطبيق يوتيوب على الأجهزة المحمولة تحت ظروف محددة، مثل: التحكم بأجهزة البث "كروم كاست" (Chromecast) باستخدام الهواتف.



والآن، بدأت منصة يوتيوب اختبار الميزة مع مشتركي النسخة المدفوعة "يوتيوب بريميم" (Youtube Premium) الذين يختارون الموافقة على تجربة الميزات التجريبية، وهي تتيح لهم إضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة لمشاهدتها معا.



وبعد تفعيل الميزة، سيرى المستخدمون -بالنقر على النقاط الثلاث التي تُعرض أسفل كل فيديو إلى جانب العنوان- خيارا جديدا، هو "التشغيل تاليا" (Play last in queue)، وبالنقر عليه فإن الفيديو يُضاف إلى أسفل القائمة، أو يُنشئ قائمة جديدة إن لم يكن المستخدم يشاهد مقطع فيديو.



وبعد انتهاء كل مقطع فيديو في القائمة، فإن يوتيوب يُشغّل المقطع التالي حتى انتهاء المقاطع كلها. وتتيح هذه الميزة أيضا إمكانية إعادة ترتيب المقاطع في القائمة أو حذفها. ويمكن حذف القائمة جميعها من خلال الخروج من التطبيق أو النقر على زر الإغلاق في الشريط السفلي.



وإن كنت مشتركا في خدمة يوتيوب المدفوعة ولم ترَ الميزة الجديدة، فيمكنك تفعيلها من خلال النقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى، ثم الذهاب إلى الإعدادات (Settings)، ثم تجربة الميزات الجديدة (Try New Features)، ثم التمرير إلى ميزة "قائمة المحتوى" (Queue)، ثم خيار "تجربة" (Try it Out)؛ وسيبقى اختبار الميزة متاحا حتى 28 جانفي المقبل.



يُشار إلى أن خدمة يوتيوب المدفوعة المتاحة مقابل نحو 12 دولارا أميركيا شهريا، تقدم للمشتركين العديد من الميزات، مثل: المشاهدة دون إعلانات، والمشاهدة المباشرة، وتنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها دون إنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمة الموسيقى "يوتيوب ميوزيك بريميم" (YouTube Music Premium).



وتتيح الميزة أيضا للمستخدمين إمكانية الاشتراك في تجربة الميزات قبل إطلاقها لعموم المستخدمين.