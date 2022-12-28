تصريحات الرئيس تبون.. الأحزاب تلتزم الصمت

التزمت الطبقة السياسية الصمت المطبق تجاه تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية مؤخرا، التي تطرق فيها لعدة مسائل حيوية للدولة، وترك التقييم لثلاث سنواته الأولى منذ توليه الحكم للسياسيين وللمواطن، على حد قوله، مكتفيا باستعراض قراراته ومشاريعه والتزاماته الـ54.

حاولت "الخبر" رصد مواقف وملاحظات عدة أحزاب سياسية فاعلة حول تصورات تبون في إدارة شؤون البلاد، وقراراته المتعلقة برفع الأجور والسياسة الخارجية ومسألة استرجاع الأموال المنهوبة، وطلب انضمام الجزائر إلى التكتل الاقتصادي الدولي "بريكس"، لكن أغلب الطبقة السياسية فضلت التريث أو النأي بنفسها عن الرد أو تقييم حصيلة الرئيس، بالرغم من أن هذا الأخير صرح في بداية الحوار بأن ثمة اختلالات ونقائص لا تزال قائمة في ما وصفه بمسار البناء.

عدم تفاعل الطبقة السياسية تجاه ما جاء في حوار الرئيس يعد في حد ذاته شكلا من أشكال التفاعل، لكنه يأخذ طابعا سلبيا يعبر عن غياب جرأة سياسية لدى الأحزاب المعارضة لوضع التصريحات في الميزان ومناقشتها وتحليلها وإبراز مدى واقعيتها، في حين يؤشر بالنسبة لأحزاب المولاة على "تقاعس أو عدم نباهة" في استغلال المناسبة لإظهار دعمهم لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي يدعمونه وأشادوا به في مختلف المنابر والمناسبات وأثناء الانتخابات.

وبالرغم من أن ثمة ما يقال في إجابات الرئيس بخصوص عدة مسائل، سواء بالإيجاب والتثمين أو بالنقد والتقييم والتقويم، إلا أن الأحزاب ارتأت عدم التعليق والرد على أسئلتنا حول الموضوع، بما فيها أحزاب الموالاة: جبهة التحرير الوطني وجيل جديد وجبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم وأحزاب أخرى، متعودة على عدم التفاعل إلا بتخويل من رؤسائها وأمنائها العامين، أو بحجة اجتماع مكاتبها أو هيئاتها التنفيذية أو المركزية، فضلا عن أحزاب عديمة الظهور في كل المناسبات، باستثناء الانتخابية منها.

ويمكن تبرير انكفاء الأحزاب عن التعليق بعدم وجود حاجة لذلك، وترك الأمور للمواطن، خصوصا أن مضمون الحصة الحوارية التي أدارها صحفي من القناة الدولية الجديدة، وزميلة من الإذاعة الثالثة، متشعب وطويل، لذا لا يمكن للطبقة السياسية الخوض في كل شيء أو الاكتفاء بمسألة دون أخرى، وعليه يمكن تفهم هذا السلوك "الجماعي" الذي بدا عليهم.

ومن زاوية أخرى، يعكس الصمت تجاه تصريحات تبون وعدم تحليلها ومناقشتها وتقييم ما جاء فيها، بالرغم من أن الرئيس أبدى استعداده لذلك، ركود المشهد السياسي في الجزائر مؤخرا، واكتفاء الأحزاب بالقضايا والأنشطة الهامشية، أو انكفائهم في القضايا الداخلية التنظيمية المتعلقة بتنظيم المؤتمرات، وانشغالهم في التنافس والكولسة في هذه المحطات التي عادة ما تعرف تغييرات في المواقع والمناصب والمراتب.

وتؤكد طبيعة هذا السلوك الاتصالي "انخفاضا حادا" للنقاش السياسي المتعلق بالأنشطة الرئاسية، سواء من جانب الموالاة أو المعارضة، وهي صورة في غير مصلحة المشهد السياسي والبلاد عموما، وتعدم كل المبادرات والأفكار والتصويبات والتصحيحات التي يمكن للخبراء والسياسيين الجادين تقديمها، في إطار ممارسة سلطة مضادة للسلطة السياسية القائمة، حتى لا تمشي معصوبة العينين ومن دون ضمير سياسي يراقبها.