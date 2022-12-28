تراجع طفيف في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة اليوم الأربعاء، في ظل قيام الأسواق بتقييم تداعيات فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حظرا على صادرات الخام للمشترين الملتزمين بسقف الأسعار الذي حددته دول G7.

واستنادا إلى بيانات موقع " بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30 بالمائة إلى 79.29 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.55 بالمائة إلى 83.37 دولار للبرميل. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف على أسعار النفط الروسي، ويحظر المرسوم توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.

ومن المقرر بدء الحظر الذي فرضته روسيا على صادرات الخام في مطلع فبراير 2023، على أن يستمر حتى جويلية 2023 على الأقل. وفي تعاملات الثلاثاء صعدت أسعار النفط بعد الكشف عن القرار بنحو 2 بالمائة، وجرى تداول عقود "برنت" عند 86 دولارا للبرميل، لكن الخام أغلق عند 84.33 دولار للبرميل.