ست وفيات في أربعة حوادث مرور

توفي ستة أشخاص وأصيب أحد عشر آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في أربعة حوادث مرور وقعت صبيحة اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء بالطرق الوطنية رقم 01 و55 أ في شطريهما العابرين لتراب ولاية تمنراست والولائي رقم 64 بإقليم ولاية المدية والوطني رقم 60 في ولاية البويرة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافات الوحدة الرئيسية لتمنراست تدخلت صبيحة اليوم الأربعاء في حدود الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة (04:15) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 1على بعد 35 كلم من تمنراست اتجاه بلدية عين أمڨل نجم عن انحراف وانقلاب سيارة من نوع تويوتا هيليكس.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 30 و32 سنة في عين المكان.كما سجلت ذات المصالح مساء يوم الثلاثاء حادث مرور مميت نجم عن انحراف وانقلاب سيارة من نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع كان على متنها خمسة أشخاص بالطريق الوطني رقم 55 أ على بعد 60 كلم من سيلت باتجاه تين زواتين.

وقد خلف هذا الحادث وفاة امرأة وشابة في عين المكان أعمارهما 31 و56 سنة، فيما تم إسعاف ثلاثة أشخاص آخرين إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

وفي ولاية المدية شهد مفترق الطرق على مستوى الطريق الولائي رقم 64 في شطره العابر لإقليم بلدية الربعية دائرة البرواڤية، حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين شاحنة وحافلة من نوع كواستر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية إن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 49 سنة في عين المكان تم نقل جثته إلى مستوصف الربعية وإصابة أربعة آخرين تتراوح أعمارهم بين 33 49 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البرواڤية.

وسجل بولاية البويرة حادث مرور بالطريق الوطني رقم 60 الرابط بين بلديتي سيدي عيسى وبني يلمان وبالضبط بدوار بوبيضة، حيث أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة أربعة آخرين بجروح متعددة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.