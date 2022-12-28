اتحاد الجزائر يوضح بخصوص المصابين

يواجه مساء اليوم نادي اتحاد الجزائر بداية من الساعة الخامسة، مضيفه اتحاد بسكرة على ملعب الثامن عشر فبراير بالعالية.

وسيغيب عن تعداد الاتحاد أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من بلعيد وشيتة ومزيان ومحيوص، ونشرت إدارة الفريق عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، توضيحا حول إصابة الرباعي والتي كانت كالآتي:

شيتة مصاب على مستوى العضلة الضامة (adducteur droit) مزيان مصاب على مستوى عضلات الفخذ (quadriceps) إصابة تعرض لها في لقاء شباب قسنطينة ولم يكمل و محيوص مصاب على مستوى العضلة الخلفية(ischio-jambier) بلعيد مريض ولم يتدرب عشية التنقل إلى بسكرة.