إدانة عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز بالسجن

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، ليلة أمس الثلاثاء، المتهمين عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لمتابعتهما بعدة تهم من بينها جناية الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

وفي نفس القضية، تمت إدانة عدد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وآخرين بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ، فيما استفاد ثلاثة متهمين من البراءة.

وقد توبع كل من عبد الله محمد وبن حليمة محمد عزوز رفقة الإرهابيين محمد زيطوط وأمير بوخرص المعروف باسم "أمير دي. زاد" وآخرين بتهم جنائية تتعلق بـ "الانخراط في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية" وكذا "المؤامرة بهدف تحريض المواطنين ضد السلطة"، إلى جانب جنحة "تلقي أموال من أشخاص من داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها".

يذكر أن نفس المحكمة كانت قد أدانت غيابيا الإرهابيين محمد زيطوط وأمير بوخرص بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقهما.