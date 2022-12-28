قائمة الدول العربية الأعلى مبيعاً لـ"السيارات"..وهذا ترتيب الجزائر

انخفض إجمالي مبيعات السيارات في 15 دولة عربية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، بنسبة 2 بالمائة، لتتراجع إلى 1.21 مليون سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 1.23 مليون مركبة.

وجاء هبوط المبيعات الإجمالية للدول العربية بسبب تراجع الأرقام المسجلة في عدد من الأسواق، أبرزها المغرب ومصر وعمان، ولولا النمو المسجل بعدد من الدول الأخرى لكانت نسب الهبوط أكبر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات، إضافة إلى موقع bestsellingcarsblog، إلى جانب البيانات الواردة في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، نقلا عن موقع "المال" المصري، أكد أن سوق السيارات في الجزائر عاد إلى النمو بعد أن ارتفعت الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 بنسبة تصل إلى 5.9 بالمائة، ليسجل 16.8 ألف مركبة، مقابل 15.9 ألف مركبة، لتستحوذ بذلك على حصة تصل إلى 1.4 بالمائة، محتلة المركز الحادي عشر بين الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالي.

وحافظت السعودية على مركز الصدارة في قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، بعد أن تمكنت المملكة من بيع وتسليم 441.1 ألف مركبة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 432.8 ألف وحدة، بنمو طفيف سجل 1.9 بالمائة.

وصعدت حصة السوق السعودية من إجمالي مبيعات السيارات في الـ 15 دولة عربية، لتسجل بنهاية سبتمبر 2022 ما يقرب من 36.5 بالمائة، مقارنة مع حصتها السوقية خلال العام الماضي، التي بلغت 35.1 بالمائة.

كما ارتفعت ارتفاع مبيعات الإمارات التي تحتل المركز الثاني عربيا، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة تصل إلى 3.2 بالمائة، لتسجل 161.3 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من عام 2021، التي بلغت 156.3 ألف، حيث قفزت حصتها السوقية إلى 13.3 بالمائة نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.

وظهر المغرب، ثالثًا بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا لفئة سيارات الركوب، رغم هبوط أداء السوق المغربية خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2 بالمائة.

فيما تراجع ترتيب سوق السيارات في مصر بين الدول الأعلى مبيعًا بنهاية سبتمبر 2022، من المركز الثاني إلى الرابع، على خلفية هبوط مبيعات السوق بمعدل بلغ 23.9 بالمائة.

وحصلت الكويت على المركز الخامس، بعد أن تمكنت من تحقيق نمو في أدائها بنسبة 6.3 بالمائة.

وبلغت مبيعات السيارات في العراق الذي هيمن على المركز السادس، على مدار تلك الفترة 73.2 ألف سيارة، مقابل 65.3 ألف تم بيعها على مدار الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي، بنمو بلغ 12.1 بالمائة.

أما المركز السابع، فجاء من نصيب دولة عمان، التي شهدت مبيعاتها تراجعًا بنسبة تصل إلى 11.6 بالمائة.

وحصلت قطر على المركز الثامن، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 44.3 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها الفترة العام الماضي، التي بلغت 33.6 ألف، بنمو 32.1 بالمائة.

أما المركز التاسع، فجاء من نصيب تونس، التي هبطت مبيعاتها العام الحالي، بنسبة تصل إلى 22.9 بالمائة.

وارتفعت مبيعات السيارات في الأردن الذي جاء عاشرا عربيا، بنسبة تصل إلى 15.4 بالمائة، تليها الجزائر التي عاد النمو لسوق السيارات، بعد أن عانت السوق العديد من الأزمات السنوات العشر الماضية. تليها البحرين في المركز الثاني عشر، ثم لبنان الثالث عشر عربيا، بينما جاء كل من اليمن وسوريا في أواخر قائمة أسواق الدول العربية.