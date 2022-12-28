"آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير جد إيجابية"

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر فيرديي جنيفييف، في تصريحات للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء، إن احتياطات الصرف ارتفعت إلى 53.5 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2022 مقابل 46.7 مليار دولار نهاية 2021

وهو ارتفاع معتبر في الصادرات خارج المحروقات ساهم أيضا في هذا التحسن حيث نمو الدخل الخام خارج المحروقات سيتسارع ليصل إلى 3.2 في المائة في 2022 مقابل 2.1 في المائة في 2021 وهو ما يوحي بأن أفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير جد إيجابية.

من جهته أكد الدكتور اسحاق خرشي في تصريحا لنفس القناة الإذاعية أن ارتفاع قيمة الدينار مرتبط بالتنويع الاقتصادي والصادرات خارج قطاع المحروقات وهو ما تعمل عليه الجزائر الأمر الذي انعكس إيجابا على ارتفاع قيمة الدينار.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مختار علالي أن الارتفاع الكبير للصادرات خارج المحروقات سنة 2022 ناجم عن جملة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في تشجيع المنتوج المحلي وتشجيع مجال المقايضة والاعتناء بالاستثمارات المحلية وفتح المعابر الحدودية وتطور الدبلوماسية الاقتصادية.