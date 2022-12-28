التماسات النيابة ضد ولد قدور

التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك في قضية صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.

كما تم تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد مستشار المدير السابق لسوناطراك أحمد هاشمي مازيغي و5 سنوات سجنا نافذا ضد زوجة عبد المومن ولد قدور و10 سنوات ضد ابنه نسيم مع أوامر بالقبض الدولي عليه، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم تتعلق بجنح "استعمال موظف عمومي أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر.