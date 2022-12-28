محاولة إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر المغرب

أحبطت عناصر الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير كيف معالج عبر المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر 2022، 33 تاجر مخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية وإحباط محاولات إدخال 05 قناطيـر و31 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، مع ضبط 342 غرام من مادة الكوكاييـن و162972 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، وكشف وتدمير قنبلة(01) تقليدية الصنع بتبسة، وفق ذات البيان.