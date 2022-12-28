تعليمة هامة تخص الأساتذة المتعاقدين

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاربعاء، أن عملية الإدماج تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022.

وفي تعليمة لذات الوزارة، حددت كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي، والمتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وأضاف بيان وزارة التربية أن الإدماج يخص الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.

كما أن الإجراء يخص حصريا الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021

ويشترط أيضا حيازة مقرر توظيف في إطار الحالتين " ب " و " ج " من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021 مؤشر عليها من مصالح الرقابة المالية المختصة.

وأداء المدة القانونية للعمل وضمان نصاب العمل الأسبوعي للتدريس، تتم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب المالية التي تم التكفل بها ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض.

كما اشترطت الوزارة على الاساتذة المعنيين بالادماج التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية، أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية أي ملاحظات تنافي ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية. اضافة إلى توفرهم على شروط السن والقدرة الذهنية والبدنية.