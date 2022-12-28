مجمع "جبتكس " يكشف عن حجم صادراته نحو إفريقيا وأوروبا

أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج والجلود جيتكس، توفيق بركاني أن المجمع يسعى إلى استرجاع مكانته في السوق الوطنية والتأقلم مع المستجدات العالمية من خلال إدراج تخصص صناعة النسيج والجلود بالجامعات ومراكز التكوين المهني وإبرام اتفاقيات مع شركات أجنبية.

وأوضح توفيق بركاني، اليوم الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم إبرام اتفاقية شهر نوفمبر مع الشريك التركي الذي يعتبر من أهم الأقطاب الصناعية الكبيرة في إفريقيا لتبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة لاسترجاع حصة المجمع من السوق الوطنية والتوجه لإفريقيا، مشيرا إلى أن مجمع جيتكس يصدر أكثر من 2 مليار دينار من المنتوجات الجزائرية نحو أوروبا وإفريقيا.

وأضاف المدير العام لمجمع "جيتكس" هناك برنامج عمل لتكوين ثري في القطب الصناعي بغليزان سيعطي ثماره بعد عام.